Borse e pelletteria contraffatte in uno stand del Mercatino: controlli e sequestri

Aveva in vendita modelli costosi di borse, cinture, orecchini, sciarpe, borsellini, occhiali, zaini di noti marchi di alta moda quali Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada, Hermes, Valentino, Etro e Cartier, che nella foggia, nel design, e nei colori, risultavano del tutto identici a quelli originali, fatta eccezione per il prezzo di vendita eccessivamente competitivo. E, in effetti, erano oggetti contraffatti quelli messi in vendita in uno stand dell'area fieristica di Borgo d'Ale.

Le attività svolte congiuntamente tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza di Vercelli nel settore del contrasto alla contraffazione e commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalle normative unionale e nazionale a tutela dei consumatori ha portato al sequestro di 260 articoli contraffatti.