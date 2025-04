Addio a Francesco Cussotto, sindacalista della sanità e dipendente Asl

Un interlocutore serio e pacato. La sanità e la Cisl dicono addio a Francesco Cussotto, dipendente Asl da poco in pensione e, per molti anni, sindacalista della Funzione pubblica. Aveva 67 anni e, nella sua attività professionale, aveva lavorato come tecnico della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Sisp. Sul fronte sindacale, invece, era stato a lungo referente della Cisl funzione pubblica, facendo anche parte della segreteria, negli anni precedenti l'aggregazione con Novara. Si era sempre schierato nelle battaglie a tutela dei servizi, dei lavoratori e della sanità pubblica, con pacatezza e competenza ma tenendo sempre il punto in tutte le polemiche.

Lascia i figli Luca e Matteo; la compagna Michela, con Linda, Arianna e Fabio; la sorella Gabriella con il marito Carlo e i figli Riccardo, con Sofia, ed Edoardo. I funerali saranno celebrati lunedì alle 14,45 in duomo, dove domenica alle 18,30 sarà recitato il rosario.