E' il giorno della Fattoria in Città: foto video dell'inaugurazione

Taglio del nastro, alle 10,30 in parco Kennedy, per la 18° edizione della Fattoria in Città, manifestazione di punta della primavera vercellese ideata da Ascom e realizzata con il coinvolgimento di sponsor pubblici e privati.

Fino a domenica, la zona di parco Kennedy, della basilica di Sant'Andrea del centro propongono un vastissimo numero di iniziative, laboratori, street food e street sport.

Il chiostro di Sant'Andrea diventa la cittadella del mondo del volontariato mentre nell'area di Parco Kennedy trovano spazio gli animali della Cascina Bargè e della Fattoria onlus: mucche, anatre, asini, capre, cigni neri, pony e volatili.

In via Guala Bichieri, a cura dell'ufficio Sport del Comune, tornano i campi di street sport: due postazioni da ping-pong, due per il calciobalilla, due campi da basket e uno da mini-volley, con la possibilità di seguire stage a cura degli allenatori dell'Asd Volley Vercelli e dell'Asd Minibasket Bugs.

Ospite d'onore della rassegna lo chef Bruno Barbieri che, sabato, sarà protagonista del cooking show in piazza Cavoir dove, venerdì 31 è previsto il concerto dei “Moonskin” una band tributo ai “Maneskin” e, sabato 1° giugno, la "Sfida ai fornelli dei corsisti Formater", condotta da Riccardo Betteghelli alla presenza del celebre chef. A chiudere, domenica 2 giugno, è il tributo a Jovanotti, con la band “Jovanotte”. Nel retro basilica, dj set a cura de "Il Globo", da mercoledì a venerdì si ballerà dalle 19 alle 24, sabato e domenica il via alle 15.

«La Fattoria diventa maggiorenne e festeggia con la città un appuntamento di promozione del territorio e delle nostre attività», ha detto il direttore di Ascom, Andrea Barasolo, inaugurando la kermesse insieme a Jose Saggia, presidente di Fipe e delegato per l'occasione dal presidente Ascom Angelo Santarella.

Negli interventi del sindaco Andrea Corsaro, del presidente della Provincia Davide Gilardino e dei rappresentanti degli enti e degli sponsor l'auspicio che il format possa continuare a crescere. «Quando Felix Lombardi e l'allora presidente Ascom Tony Bisceglia vennero in Comune a presentare quest'idea - ha detto Corsaro - cogliemmo subito il potenziale della manifestazione. Vercelli è sempre stata al fianco della Fattoria e speriamo che questi giorni siano davvero una festa per tutti».