Fattoria in Città: nel chiostro di Sant'Andrea la cittadella del volontariato

Conto alla rovescia per la Fattoria in Città che, da mercoledì, torna ad animare tutta l'area del centro, della basilica e di Parco Kennedy. All'appuntamento targato Ascom prende parte, come tutti gli anni, anche il mondo del volontariato che, con il coordinamento del Ctv, nel chiostro di Sant’Andrea, realizzerà la Casa del Volontariato. Il Centro Territoriale per il Volontariato sarà, come di consueto, presente con uno stand, all’interno del Chiostro del Sant’Andrea, che vorrà essere la “Casa del Volontariato” in cui verranno promosse le attività di CTV e in cui saranno presentate le Associazioni del territorio.

Lo stand del Centro vedrà, infatti, l’alternarsi di circa 15 Associazioni che saranno presenti, a turno, per fare attività di promozione, raccolta fondi, ricerca volontari.

Ognuna presenterà le proprie iniziative e accoglierà i visitatori accompagnandoli a scoprire il volontariato del territorio e quanto viene fatto quotidianamente per promuovere la solidarietà e aiutare la collettività.

Ci saranno animazioni e laboratori come: creazioni di palloncini, dimostrazioni per l’utilizzo delle nuove tecnologie e di applicazioni utili per la terza età, letture per bambini, esibizioni di kamishibai (spettacolo teatrale realizzato con la carta), truccabimbi, laboratori con materiali riciclati per creare contenitori per la coltivazione di piantine; promozione dell’esperanto, bolle di sapone, giochi di gruppo, estrazioni di sorprese, musica, dimostrazioni per realizzare lavoretti con la maglia e l’uncinetto; proposte di gadget e piccoli lavori artigianali come biscotti personalizzati per raccogliere fondi per i gatti bisognosi; distribuzione di prodotti dell’orto, amigurumi; attività di prevenzione della salute come misurazioni e screening di glicemia e pressione…

CTV organizzerà anche, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13, un laboratorio dedicato ai più piccoli dal titolo “I puntini colorati”, per avvicinarli al mondo della solidarietà e promuovere tematiche come l’accoglienza e l’ospitalità, tramite la lettura di una favola e un’attività di disegno con puntini colorati per rendere più bello quello che ci sembra diverso da noi.

Alla Fattoria in Città sarà, inoltre, promossa la campagna “Fai crescere il Volontariato con il tuo 5 per mille” realizzata da CTV e dal coordinamento regionale dei Centri di Servizio, CSVnet Piemonte, a beneficio delle associazioni del territorio piemontese. Il messaggio della campagna è semplice ma capace di trasmettere il valore del Volontariato in Piemonte: sono infatti 4.000 le Associazioni fra cui poter scegliere e a cui poter donare il 5 x mille, strumento indispensabile per gli Enti del Terzo Settore per reperire i fondi necessari per continuare a svolgere la propria preziosa – a volte unica – attività di impegno solidale a beneficio del territorio.

Nelle giornate di giovedì e venerdì, al pomeriggio, sarà possibile rivolgersi allo stand di CTV per avere maggiori informazioni sulla campagna e per poter effettuare una ricerca per scegliere a quale associazione devolvere il proprio 5 per mille.

Il mondo della solidarietà sarà, così, presente alla Fattoria in Città con tutte le sue mille sfaccettature, per cercare di coinvolgere e interessare diversi target, facendo conoscere e, quando possibile, sperimentare in prima persona il volontariato del territorio.