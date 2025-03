“La Tavola", realtà vercellese che esporta in tutto il mondo

Da sette generazioni operano sul mercato della posateria e dell'alberghiera di lusso; a Vercelli, possono contare su una squadra di lavoro che conta 30 dipendenti, ed è formata da ingegneri, architetti ed esperti artigiani. I punti di forza de "La Tavola" azienda vercellese con sede in corso Rigola e showroom in via Pietro Micca sono l’innovazione, il design, la tecnologia e un customer care scrupoloso.

L’azienda, guidata da Sergio Sambonet e introdotta sui mercati internazionali dal fratello Giulio, è oggi gestita dal figlio di Sergio – Matteo - la settima generazione della famiglia Sambonet a operare sul mercato alberghiero. Con La Tavola la famiglia continua a mantenere un posto di spicco all’interno del mondo dell’alberghiera di lusso. Nella giornata di lunedì 10 marzo, il sindaco Roberto Scheda ha voluto conoscere più a fondo questa realtà vercellese, visitando sede e showroom. «Per la nostra città è un vanto. L’85% della loro produzione viene esportato nel mondo e questa è la miglior cartolina possibile - dice il sindaco - . Lavorano con realtà di altissimo livello, come gli alberghi a cinque o sei stelle, a testimonianza del livello di eccellenza che hanno raggiunto».

La mission de La Tavola parte da una lunga e orgogliosa storia come fornitori del mercato alberghiero e per questo risponde ai requisiti di qualità, puntualità e flessibilità richiesti dai clienti. Dopo due decenni al servizio del mercato italiano, la ditta vercellese è fornitore per le più esclusive catene alberghiere in tutto il mondo.

Scheda ha fatto visita anche allo showroom, situato in via Pietro Micca, che, fra il 1919 e il 1946, è stata la prima sede della ditta allora guidata da Giorgio Sambonet. Qui si trovano i manufatti che stanno rendendo l’azienda di Vercelli un punto di riferimento mondiale per il settore. Non solo. È anche custodito il patrimonio di quadri realizzati proprio da Giorgio Sambonet nel corso degli anni e che, nei mesi scorsi, è stato protagonista di una mostra molto apprezzata dai vercellesi.