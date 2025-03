PFV bella, ma sfortunata

CAMPIONATO DI SERIE B





Girone titolo regionale – 4^ giornata di andata





Sabato 9 marzo 2025 - ore 20,45 – a Vercelli - Palapiacco





Pallacanestro Femminile Vercelli – Granda College – Cuneo 57-62

(Parziali: 19-22; 33-32; 49-51; 57-62)





Tabellino PFV: Bertelegni 1; Ansu 14; Buffa 10; Acciarino 9; Deangelis 9; Stile; Sarrocco 3; Chillini 3; Gentilini 6; Dockrill; Coralluzzo 2; Leone G. n.e. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.





Una bella ma sfortunata PFV è stata sconfitta in casa per 57-62 da Granda College di Cuneo, al termine di una partita equilibratissima, combattuta punto a punto sino agli ultimi secondi, giocata bene a lunghi tratti dalle vercellesi, le quali hanno avuto il solo demerito di disunirsi fra la fine del terzo periodo e l’inizio del quarto (da + 6 a -7) a causa di quintetti poco equilibrati, alcune palle perse per cattive valutazioni nei passaggi di talune giocatrici e qualche errore di troppo nelle conclusioni.

Questo è bastato a lanciare Cuneo verso la vittoria, anche se i canestri di Gentilini, Deangelis e Acciarino avevano rimesso a posto le cose sino al -1 nell’ultimo periodo e messo le basi per il testa a testa finale.

A 14” dal termine, infatti, sul + 3 per Cuneo, Ansu (14 p, ti) realizzava un bel canestro subendo anche fallo. C’era la possibilità di agganciare il supplementare, ma uno degli arbitri (il meno preciso) decideva che il fallo fosse avvenuto prima del tiro (cosa che pensava solo lui, modificando la realtà dei fatti!) e concedeva unicamente la rimessa laterale, non essendo ancora Cuneo in bonus. La PFV non segnava sull’azione conseguente, Cuneo andava in contropiede e lo stesso arbitro fischiava un ultimo fallo (discutibile) che portava le ospiti a segnare 2 tiri liberi a tempo scaduto.

Per la cronaca i falli fischiati contro la PFV saranno alla fine 21 contro solo 13 a carico di Cuneo: il che, in una partita punto a punto come questa, appare quantomeno fatto “curioso”.

Tutto sommato, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, un’altra partita che dimostra la piena legittimità della presenza di PFV in questo girone, in cui si sta onorevolmente comportando e misurando alla pari con le squadre dell’altro girone di qualificazione piazzatesi ai primi quattro posti: segno evidente che la squadra vercellese ha meritatamente raggiunto quel posto di prestigio che le compete – visti i risultati sul campo – nell’ambito regionale, ancor più se si escludono le due (forti) squadre liguri incontrate nelle qualificazioni, che però provengono da altra realtà regionale.

Prossima gara per la PFV domenica 16 marzo alle 21,00 a Vercelli, Palapiacco, contro Area Pro 2020 di Rivalta, per la prima giornata di ritorno del girone per il titolo.