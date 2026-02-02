Pallacanestro Femminile Vercelli – Lettera 22 Ivrea 69-36

Parziali: (24-10; 45-19; 58-28; 69-36)





Tabellino: Acciarino 11; Ansu 17; Bertelegni, Chillini 2; Deangelis 10; Buffa 10,

Francese El., Francese Ar.11; Lahmidi 3; Stile 4, N’Guefack Lowe 1, Cavalli.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Continua la serie ininterrotta di vittorie della PFV nel girone di qualificazione della serie “C” con i due punti conquistati sul parquet di casa contro Lettera 22 Ivrea sconfitta 69-36.

La gara è stata dominata dalle vercellesi che non sono mai state in difficoltà Infatti dopo lo 0-4 iniziale Ansu & C. hanno preso il controllo del gioco ed hanno progressivamente incrementato il proprio vantaggio sino alla fine.

Nella prima parte della partita le padrone di casa hanno costruito la loro vittoria dominando a rimbalzo, anche d’attacco, e mettendo a segno parecchi tiri (45% da due; 27 % da tre) e chiudendo il primo periodo sul 24-10. Poi nel secondo quarto venivano cercate più le soluzioni in campo aperto e l’1c1 da sotto, dopo aver recuperato palla grazie ad una difesa attenta ed aggressiva, con un po’ tutte le giocatrici, fino al 45-19 di metà gara che, di fatto, chiudeva i giochi.

Nella seconda metà del match coach Simone mandava spesso in campo quintetti composti interamente dalle atlete di categoria giovanile iscritte a referto, senza che il rendimento della squadra diminuisse più di tanto.

Nel complesso le ragazze più giovani hanno avuto parecchio spazio, ed hanno risposto bene compensando ampiamente con i loro miglioramenti tecnici acquisiti i punti in meno che eventualmente si siano registrati per qualche errore banale dovuto alla loro inesperienza a livello senior quando era il momento di finalizzare.

Visto anche il risultato acquisito ampiamente nei primi 20’, gli ultimi due quarti sono stati disputati un po’ in calando, senza spingere troppo sull’acceleratore perché non era necessario.

Nella giornata la più immediata inseguitrice della PFV, Cerrus Basket, è stata sconfitta da Avigliana per cui la squadra vercellese si trova ora ad avere sei lunghezze sulla seconda, allorché le squadre saranno a parità di incontri disputati.

La prossima gara per al PFV sarà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18 a Venaria, Palestra Sport Club alle ore 18,00 contro Basket Venaria.











