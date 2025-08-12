Lite con accoltellamento: arrestato un 22enne vercellese

Quella che doveva essere una serata di festa per un compleanno si è trasformata in una notte di violenza a Cannero Riviera. I Carabinieri delle stazioni di Cannobio e Verbania hanno arrestato un 22enne, residente a San Germano ma domiciliato nel centro turistico dove stava lavorando com aiuto cuoro, con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di due giovani.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 22enne, forse stato di ubriachezza, si trovava in un locale della zona dove un gruppo di ragazzi stava festeggiando privatamente. Dopo essere stato allontanato dalla festa alla quale aveva cercato di farsi invitare, il vercellese avrebbe avuto un primo acceso diverbio con un coetaneo, colpendolo al volto con una bottiglia di vetro e provocandogli una ferita lacero-contusa.

La situazione è poi degenerata: il giovane, dopo essere tornato nel locale dove aveva una stanza per la stagione, avrebbe afferrato un coltello con il quale, dopo essere uscito di casa e aver incontrato un 16enne, amico della prima vittima, ha affondato due fendienti all'addome del minorenne.

Soccorso e tasportato in ospedale, dove si trova ricoverato, il giovane è stato curato e, per fortuna, non in pericolo di vita. Anche il 22enne ferito al volto è stato medicato. L’aggressore, fermato dai Carabinieri, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Verbania, in attesa dell’udienza di convalida.