Vercelli si tinge di rosa: un successo per corsa e camminata solidale - foto

E' stata un successo la Camminata in Rosa che, domenica, ha visto circa 350 persone prendere parte alla corsa e alla camminata non competitiva di 7,3 km organizzata da Atletica Vercelli 1978 in occasione dell'8 Marzo. La manifestazione ha avuto il patrocinio e la partecipazione di: Coni, Federazione Italiana di Atletica Leggera, FIPE - Donne Imprenditrici, ASCOM, Confcommercio, Città di Vercelli e Sesia Running.

Benefica la finalità della giornata: il ricavato è stato devoluto all'Associazione di volontariato "La voce di una è la voce di tutte", guidata da Vania Mento, che si occupa di promuovere campagne di sensibilizzazione sull'endometriosi.

Nella corsa, tra le donne si è classificata Sofia Camoriano, tesserata "Futuratletica Piemonte", mentre tra gli uomini ha vinto Diego Arseniato, classe 2006, tesserato della società Bio Correndo. Ma la realtà è che tutti sono tornati a casa soddisfatti per una giornata vissuta in amicizia nel segno dei valori dello sport, della prevenzione e della solidarietà.