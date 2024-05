"Fake!", nasce il festival del vero e del falso

Debutta “Fake-Festival del Vero e del Falso”: una nuova rassegna culturale, promossa da Ascom Confcommercio Vercelli e da Formater, che vuole esplorare i concetti contemporanei di vero e falso coinvolgendo divulgatori, scienziati, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, per provare a capire, insieme, cosa significano oggi queste due categorie - il Vero e il Falso - del pensiero e della realtà.

“Fake” vuole quindi accendere un faro su temi oggi centrali nel discorso pubblico - dalle fake news, alle potenzialità e pericoli dell’Intelligenza Artificiale, alla contraffazione di merci e prodotti - con un’attenzione particolare alle nuove generazioni: grazie alla partnership con Formater, infatti, gli eventi avranno come pubblico d’elezione i ragazzi e le ragazze vercellesi, quali interlocutori privilegiati per capire davvero il presente.

La rassegna prenderà il via venerdì 31 maggio alle 9.30 al Teatro Civico con “Veramente sostenibile. Transizione è informazione: come navigare falsi miti e scovare buoni maestri”: l’incontro, dedicato alle Scuole Secondarie di I e II Grado e organizzato in collaborazione con APS Itaca - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica ETS, ruoterà intorno ai temi dell’educazione alla sostenibilità e della corretta informazione, con un occhio di riguardo ai social media. A prendere la parola saranno Ruggero Rollini, comunicatore della scienza e autore del format “La scienza sul divano”, Arturo Bertoldi, responsabile Eduiren, struttura educational del Gruppo Iren, e Gaia Contu, divulgatrice e content creator.

Per la seconda giornata di Fake le parole d’ordine diventano “autenticità” e “formazione”: sabato 1° giugno, alle 21.30 in piazza Cavour, uno show cooking con i corsisti Formater vedrà come ospite d’eccezione Bruno Barbieri, chef, imprenditore e considerato il “giudice più elegante e pungente della tv” grazie alla sua longeva partecipazione a MasterChef Italia (Sky Uno), di cui è giudice fin dalla prima edizione. Barbieri sarà quindi giudice d’eccezione dei giovani studenti dei corsi Formater, che saranno chiamati a interpretare tecniche e ingredienti del territorio. A condurre la serata l’attore Riccardo Betteghella, noto per essere uno dei componenti di "Casa Surace".