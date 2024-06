Protocollo sulla sicurezza di banche e sportelli bancomat

Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela: sottoscriverlo, nei giorni scorsi, nella Prefettura di Vercelli, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto Lucio Parente e il rappresentante dell’Associazione Bancaria Italiana, Marco Iaconis - alla presenza dei rappresentanti delegati per Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Nazionale del Lavoro che hanno aderito insieme alla Banca di Asti, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Banco BPM, BPER, Credit Agricole, Credito Emiliano, Deutsche Bank. Alla riunione presieduta dal Prefetto hanno partecipato il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, il vicario del questore, Gonario Antonio Rainone, Marco Ferraris in rappresentanza del presidente dell’Amministrazione Provinciale, il vice comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Paolo Degrassi, il comandante della Guardia di Finanza, colonnello Ciro Natale, il comandante della Polizia Municipale di Vercelli, Ivana Regis.

L’intesa è finalizzata a rafforzare le misure per la sicurezza anticrimine del settore bancario attraverso la prevenzione dei reati predatori ai danni degli istituti bancari e della clientela, delle aggressioni al personale non a scopo predatorio, nonché dei nuovi rischi della criminalità che si evolve a seguito delle nuove tecnologie, stimolando la cultura della ‘cyber phisical security’ , e cioè della sicurezza contro attacchi multivettoriali in cui vengono usate congiuntamente tecniche di violazione di tipo fisico e informatico.

«L'intesa - ha detto il prefetto Parente sottoscrivendo il protocollo - rappresenta un ulteriore strumento di sicurezza che va ad aggiungersi all’efficace attività di prevenzione e contrasto svolta quotidianamente dalle Forze di Polizia, che ha consentito di registrare una diminuzione significativa dei reati in questa provincia».

I dati sui reati predatori ai danni di istituti bancari indicano che in provincia di Vercelli, nell’ultimo triennio, non sono state commesse rapine e che i tentati furti/furti sono stati in numero esiguo, secondo un andamento in diminuzione che risulta essere confermato anche nei primi mesi dell’anno in corso. Sui furti ai danni degli sportelli bancomat degli istituti bancari hanno evidenziato che dall’anno 2023 è emersa anche in provincia di Vercelli, seppure entro numeri minimi e comunque secondo un trend al momento in calo, la tecnica predatoria della cosiddetta "marmotta", che consiste, approfittando delle ore notturne, nell’introdurre materiale esplodente in corrispondenza del punto di erogazione delle banconote. Sugli episodi, posti in essere, intensa è l’attività svolta delle Forze di Polizia per l’individuazione dei responsabili.

In tale ottica il protocollo prevede specifiche misure a protezione degli sportelli ATM, al fine di corrispondere alla domanda di sicurezza che emerge dal settore bancario di fronte all’incremento di questa nuova modalità di reato predatorio.