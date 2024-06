Torna la "1000 Miglia", martedì la bollinatura in piazza Cavour

La città "scalda i motori per il passaggio della "1000 Miglia". Martedì pomeriggio, le vetture impegnate nella prima tappa della storica gara transiteranno in città, con un una sosta per la bollinatura in piazza Cavour. Un appuntamento fortemente voluto dall'Automobil Club di Vercelli e dal presidente Eugenio Castelli che ha trovato subito la sponda dell'amministrazione comunale. L'obiettivo è ripetere il successo dello scorso anno quando una folla allegra e colorata di appassionati arrivò a Vercelli da tutto il circondario per ammirare le storiche vetture.

Oltre 600 le auto partecipanti: 118 le Ferrari, 420 le vetture storiche tra Alfa Romeo, Porsche, Jaguar, Mercedes e Bugatti. L’ingresso dell’apripista in piazza Cavour sarà alle 15; dalle 16,30 le Ferrari sfileranno al ritmo di tre al minuto, le auto storiche transiteranno tra le 18 e le 21. Un orario perfetto per godersi in tutta calma lo spettacolo offerto da mezzi storici bellissimi e unici nel loro genere.

Rispetto all'edizione scorsa, le vetture seguiranno il percorso inverso, con arrivo da Novara e uscita attraverso la Strada delle Grange in direzione Crescentino, dove lasceranno il vercellese per concludere la prima tappa a Torino.

Il percorso preciso vede l'ingresso in città attraverso corso Matteotti, corso Italia e via Vinci (che resteranno transitabili da tutti), per poi imboccare il tratto riservato alla gara di via Gioberti e arrivare in piazza Cavour. Il percorso proseguirà poi in via Galileo Ferraris, piazza Roma, corso Gastaldi, corso Fiume, via Paggi, via Trino, per poi uscire verso Larizzate e Crescentino.

Nel luogo della bollinatura è previsto un punto di animazione musicale a cura di Ascom, con uno speaker a illustrare le caratteristiche dei mezzi in transito. «Non è stato facile ottenere per il secondo anno il passaggio da Vercelli con la bollinatura - ha detto Castelli nella presentazione dell’appuntamento -. Ogni volta è una sfida, ma si tratta anche di un grande evento di promozione del territorio». Confermata la presenza della Strada del riso piemontese di qualità e delle aziende associate mentre la macchina del Comune si è messa all'opera per la gestione della viabilità nella zona interessata dal passaggio delle auto. «Una bellissima festa e l'occasione per valorizzare la nostra città e il territorio, ricordando anche le storiche gare come la Coppa Faini che hanno dato lustro alla città nel secolo scorso», ha detto il sindaco Andrea Corsaro, presentando l'appuntamento insieme all'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino.