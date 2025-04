Tre operazioni in tre mesi: Bruno, 86 anni, torna a casa con il cuore rimesso a nuovo

«Appena arrivo a casa, metterò vestiti comodi e inizierò a lavorare nell’orto. La stagione è ormai avviata e bisogna recuperare». Così Bruno, 86 anni, racconta con entusiasmo il suo ritorno alla vita quotidiana dopo un percorso medico intenso e complesso, reso possibile dal lavoro della struttura complessa Cardiologia dell’Asl di Vercelli.

Vercellese dell’Isola, Bruno è un uomo di grande tempra. Ex camionista e scavatorista, alpino orgoglioso, iscritto dal 1963 alla sezione di Vercelli del gruppo dedicato a don Secondo Pollo, ha affrontato negli ultimi mesi tre importanti interventi cardiologici che oggi gli permettono di guardare al futuro con fiducia.

Tutto è iniziato a dicembre 2024 con la sostituzione della valvola aortica tramite la procedura mininvasiva TAVI, eseguita all’ospedale Mauriziano di Torino con il supporto dell’équipe del Sant’Andrea di Vercelli. Un intervento cruciale, seguito poi, il 25 marzo, da una complessa angioplastica coronarica con il trattamento del tronco comune, effettuata interamente all’ospedale Sant’Andrea. Infine, il 2 aprile, Bruno ha subito la chiusura percutanea dell’auricola per la fibrillazione atriale: un’operazione che gli ha permesso di dire addio ai farmaci anticoagulanti, riducendo drasticamente il rischio di ictus.

Oggi il vercellese torna a casa, circondato dall’affetto della moglie Silvana, dei figli e della nipote, con un cuore nuovo e uno spirito che non ha mai vacillato. «Medici e infermieri mi vogliono bene. Qui a Vercelli mi sono sentito come a casa», racconta con gratitudine, rivolgendosi all’équipe guidata dal dottor Francesco Rametta e ai medici che lo hanno seguito con dedizione, tra cui Marzia Bertolazzi e Fabrizio Ugo.

«La storia di Bruno è la testimonianza di come la sanità pubblica possa offrire percorsi di cura d’eccellenza, accompagnando i pazienti anche molto anziani e trasmettendo la necessaria fiducia per tornare a una vita attiva», commenta il direttore generale dell’Asl Vercelli Marco Ricci. Oggi Bruno guarda avanti con energia: il 28 maggio compirà 86 anni e, con la sua consueta determinazione, è già pronto a rimettere le mani nella terra del suo orto, simbolo di vita e rinascita.

«Il suo intervento, lo scorso 25 marzo – spiega il dottor Rametta - è stato eseguito in diretta e trasmesso come importante intervento formativo durante il congresso nazionale di cardiologia interventistica "Rock and Talk", organizzato dal gruppo Humanitas. Il congresso era focalizzato sul trattamento delle lesioni calcifiche coronariche complesse. In sala operatoria a Vercelli, mentre i dottori Fabrizio Ugo, Mohamed Abdirashid, Chiara Cavallino, Ludovica Maltese e Marco Franzino eseguivano l’intervento e i colleghi collegati seguivano le varie fasi dell’operazione, Bruno era sveglio e osservava con un po’ di stupore lo schermo e le attività dei medici intorno a lui».