Bianzè: i progetti Unitre che creano un ponte tra le generazioni

In questi giorni si sono concretizzati due progetti programmati da Unitre Bianzè.

“Tanti auguri a te” era rivolto agli alunni della scuola primaria di Bianzè: coordinati dalle loro insegnanti, hanno predisposto bellissimi e diversificati biglietti di Auguri di Buon Natale e li hanno consegnati singolarmente agli ospiti della Casa di Riposo di Bianzè, unitamente a un peluche che Unitre Bianzè ha acquistato in favore del Progetto “Il mio amico pelosetto”. I canti dei bambini hanno creato un’atmosfera natalizia, tanto gradita agli ospiti, che hanno apprezzato il programma musicale.

Le attività proposte sono state progettate per instaurare una collaborazione scambievole tra la scuola e le persone anziane (tramite Unitre), che non hanno molte opportunità di incontrarsi, interagire e imparare gli uni dagli altri. Mettere insieme anziani e bambini, lo scambio intergenerazionale, diventa una ricchezza per entrambi.

Il Direttivo ringrazia tutte le persone coinvolte, per aver reso questo incontro, un successo straordinario.