Dal 16 novembre senza internet: «Decine di segnalazioni, nessuno interviene»

Più di un mese di disagi, a Bianzé, per i residenti di un tratto di via Livorno Ferraris che, dal 16 novembre, sono senza la connessione internet e che non riescono a ottenere il ripristino nonostante decine di segnalazioni e richieste di intervento.

A dare il via a una situazione divenuta paradossale è stato un banale incidente, avvenuto il 16 novembre, in un pomeriggio di fitta nebbia. Un mezzo agricolo piuttosto ampio e alto, transitando lungo la strada ha inavvertitamente «agganciato» il cavo, strappando la scatola attraverso la quale veniva garantita la connessione a numerose famiglie residenti in zona.

Da allora per i bianzinesi non c'è stato modo di ottenere un intervento: telefonate su telefonate, qualche vaga rassicurazione e poco altro. «Il 21 novembre - racconta una donna - è venuta una prima squadra per vedere cosa fosse accaduto, dicendo che ne sarebbe passata un'altra per vedere il lavoro da fare . In terza battuta, sarebbe intervenuta la squadra tecnica per per ripristinare la linea telefonica e un'altra ancora per sistemare la fibra». A sentirlo raccontare la bianzinese ha pensato a uno scherzo... Solo che, al primo sopralluogo, non ha fatto seguito alcun altro intervento.

«Siamo arrivati a Natale e ancora non si è visto nessuno - dicono i residenti -. Chi, per i motivi più vari, deve utilizzare internet, è stato costretto a sopperire con il cellulare, ma subendo numerosi problemi. Ora lanciamo un appello chiedendo che questo disservizio, grave, possa finalmente essere risolto».