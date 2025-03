Alessandro Argentero all’Unitre di Bianzé

Gradito ritorno all’Unitre di Bianzé del biellese Alessandro Argentero, analista informatico e elettronico, per un’interessante conferenza dal titolo “Computer: donne, uomini e tecnologie che hanno cambiato il mondo”. Giovedì 27 febbraio Argentero, nell’illustrare al pubblico presente la storia dell’informatica, ha sottolineato l’importanza di un approccio consapevole alle scelte tecnologiche, particolarmente necessario in questo periodo di rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale. La tecnologia può sicuramente essere un valido ausilio per l’umanità, se si pensa al settore sanitario, all’automazione industriale, ai servizi al consumatore. Tuttavia, ha evidenziato Argentero, è fondamentale non dimenticare le questioni di carattere etico che le innovazioni pongono in essere, relativamente a possibili discriminazioni algoritmiche, alla garanzia dei dati sensibili e all’individuazione del responsabile dell’intelligenza artificiale nel momento in cui questa prende delle decisioni.