The Black Swan torna da Stoccarda con primi posti e premi

Intensa e ricca di premi la partecipazione al Dance Word Stuttgard, in Germania, per ballerine e ballerini vercellesi della scuola di danza The Black Swan, diretta da Valentina Giardi. Secondo posto per Giulia Opezzo e borsa di studio al 100% per una settimana con la compagnia "Uscite di Emergenza" di Roma.

Terzo posto per Vittoria Simonetti e borsa di studio al 100% per una settimana con la compagnia "Uscite di Emergenza" di Roma e borsa di studio al 50% per Balai Summer Dance Camp a Porto Torres.

Sara Galuppo, Federica Vercelli e Desiree Pezzaga hanno ottenuto una borsa di studio al 50% per Summer Musical Dance London a Londra.

Gaia Dan una borsa di studio al 50% per il Summer School Ateno della Danza di Siena, Alessandro Basile borsa di studio al 50% per Balai Summer Dance Camp a Porto Torres, Allegra Pirovano borsa di studio al 50% per Viaggio Danza Summer campus.

All'intero gruppo dei 28 ballerini The Black Swan che si sono esibiti al Dance Word Stuttgard è stata assegnata borsa di studio al 50% per Workshop Disney alla Dreaming Academy di Padova, al termine del quale, il prossimo 5 maggio, tutti i ballerini prenderanno parte allo spettacolo de “La Sirenetta” al fianco dei professionisti.

«Faccio i complimenti per gli ottimi risultati raggiunti dalla scuola di ballo e mi complimento per aver portato in alto il nome di Vercelli nel mondo del Ballo», commenta l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino.