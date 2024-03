Stagione degli Anacoleti: "Classica Pop" al museo Borgogna

Prosegue la stagione “Motus” di Officina Anacoleti con una nuova produzione originale della compagnia torinese Casa Fools che conduce da anni un approfondito lavoro di avvicinamento all’opera lirica e al repertorio classico. In collaborazione con il Museo Borgogna che ospiterà lo spettacolo nel suo splendido salone, venerdì 15 marzo alle 21 andrà infatti in scena “Classica Pop”, uno show animato e brillante per far conoscere la grandezza della musica classica e rivelare la sua straordinaria influenza nei generi nati dall’inizio del ‘900 a oggi.

Uno spettacolo “andante con brio” per trascinare il grande pubblico nel mondo della musica classica, dando le chiavi di lettura per comprenderla e amarla. Luigi Orfeo, regista e attore lirico, insieme al compositore e pianista Alberto Cipolla - reduce dal Festival di Sanremo dove ha ricoperto il ruolo di direttore d’orchestra nelle esecuzioni delle cantanti Big Mama ed Emma Marrone - in una girandola trail serio e il faceto andranno alla scoperta delle melodie classiche nascoste nel repertorio pop, di come l’opera lirica imperversi nel rock e come il jazz si fondi su Bach tra aneddoti, rivelazioni e scoperte sorprendenti.

“Classica Pop” fa parte di un progetto più ampio di avvicinamento all’Opera Lirica che si compone del podcast "Opera Pop", disponibile gratuitamente su Spotify e di un progetto didattico con le scuole primarie e secondarie. La compagnia dei Fools ha deciso infatti di concentrarsi sul lavoro di divulgazione della musica classica e del melodramma, un’eccellenza preziosa della cultura italiana che negli anni è diventata sempre più appannaggio di una ristretta classe sociale, per minare la convinzione che sia un genere difficile, economicamente oneroso e fruibile da pochi, ma che sia invece un prodotto culturale universale, appassionante e interessante per chiunque.

In tale contesto divulgativo si inquadra la matinée prevista nella stessa data alle 11, che è dedicata agli studenti degli Istituti di istruzione superiore della città di Vercelli aderenti al progetto.

Per l'appuntamento del 15 marzo, alle ore la biglietteria apre alle 20: posto unico 20 euro. È consigliata la prenotazione: https://www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ o spettacoli@anacoleti.org oppure 3355750907.