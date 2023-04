In fuga da carabinieri, causano un incidente. Nell'auto gioielli di dubbia provenienza

In fuga alla vista dei Carabinieri, tre persone che viaggiavano a bordo di una Golf individuata a Crescentino hanno prima causato un incidente e, successivamente, si sono dileguate a piedi facendo perdere le proprie tracce.

A bordo della vettura, però, le forze dell'ordine hanno ritrovato monili che potrebbero essere oggetto di furto. Chi dovesse riconoscere i propri oggetti, può rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Crescentino (0161-843134), o a un qualsiasi altro Comando dell'Arma sul territorio.

Le forze dell'ordine, intanto, proseguono le indagini: la vettura sulla quale i tre stavano viaggiando, era segnalata per essere stata utilizzata per commettere un furto in abitazione pochi giorni prima nel comune di Bossolasco. Quando sono stati intercettati dai Carabinieri, gli occupanti si sono dati alla fuga a forte velocità attraverso le vie del paese per poi andare a impattare su un’autovettura proveniente dal senso opposto di marcia, causando lievi lesioni al conducente, e dileguandosi successivamente a piedi abbandonando il veicolo incidentato.

All'interno della Golf sono state rinvenute mascherine chirurgiche, berretti, guanti, un cartellino con dicitura “Dipendenti Comunali – Addetto Sanificazione Covid-19”, nonché alcuni monili in oro probabilmente oggetto di furto.