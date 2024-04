Musica folk con i “Farin-a dal Nos Sac”

E’ in programma venerdì 19 aprile, nella sede del Comitato Vecchia Porta Casale, alla Ca’ dal Mariu Bel, Cascina Rantiva, corso Papa Giovanni Paolo II 31/a, una serata che vedrà come protagonista la musica folk. Ad esibirsi saranno i “Farin-a dal Nos Sac”, formazione che ha al suo attivo una lunga serie di eventi oltre a due album sempre incentrati sulla musica folk vercellese: “Ricurdevi Matoch” e “Na Vita ad Risera”. La singolarità di questa formazione, che ricalca quella della band La Compagnia, è che tutti i brani eseguiti sono stati scritti dagli stessi componenti del gruppo. Molti dai compianti Piero Croce e Gianni Mugni. Nel corso della serata sarà quindi possibile riascoltare molte di queste canzoni che fanno parte dell’ormai tradizionale repertorio del gruppo oltre ad alcuni inediti che presto saranno inclusi nel nuovo lavoro discografico in fase di realizzazione. La formazione dei “Farin-a dal Nos Sac” è composta da Flavio Menin (voce), Luciano Brera (chitarra solista), Beppe Garofalo (chitarra ritmica), Roberto Zarino (basso), Giorgio Mignone (fisarmonica), Andrea Marchese (tastiere), Pier Carlo Quacchio (batteria). Prime note alle ore 21,15. Al termine i cuochi del Comitato offriranno a tutti gli intervenuti la celebre panissa vercellese. L’ingresso é libero.