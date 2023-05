Vercelli: un morto e un ferito nello scontro tra auto e furgone

Gravissimo incidente, poco dopo le 10,30, sulla Tangenziale di Vercelli, all'altezza del cavacalferrovia poco distante dalla rotonda per Asigliano. Nello scontro tra un furgone e un'auto un uomo d 33 anni ha perso la vita, mentre l'altro conducente, che viaggiava a bordo di un furgone Brt è ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

Al momento la dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione: sul posto sono al lavoro il personale del 118 e i mezzi di soccorso. La circolazione, al momento, è interrotta.

(notizia in aggiornamento)