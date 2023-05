Arborio, i bimbi della materna ospiti della Stazione Carabinieri

Quella del 27 aprile è stata una giornata diversa, e forse emozionante, per i bambini della Scuola per l’Infanzia “Don Francese” di Arborio. Infatti, accompagnati dalle loro maestre, sono stati graditissimi ospiti della Stazione Carabinieri, accolti dal comandante, maresciallo capo Valerio Menin.

Presenti all’evento anche il sindaco di Arborio Annalisa Ferrarotti ed il parroco don Andrea Matta. I piccoli ospiti si sono rivelati curiosi e interessati, anche perché i Carabinieri hanno riservato loro la sorpresa di indossare, per l’occasione, vari tipi di uniformi, tra cui la celebre Grande Uniforme Speciale.Grande successo ha riscosso anche la collezione di modellini di autovetture dell’Arma orgogliosamente esposta dal maresciallo Giuseppe Nava, anch’egli in servizio ad Arborio.

L’iniziativa era finalizzata soprattutto ad insegnare ai bambini il fatto che i Carabinieri, e le Forze dell’Ordine in generale, non si limitano a compiti repressivi bensì costituiscono un supporto su cui ogni persona può contare anche in occasioni non strettamente legate a fatti delittuosi.Per concludere, a suggello di questa giornata così particolare, è stato offerto ai bambini un piccolo brindisi a base di aranciate e crostate.