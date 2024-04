Festa dei Lavoratori in musica: Banda Putiferio a Vicolo Schilke

Senza perdere la vena ironica e tagliente che la contraddistingue Banda Putiferio con “Attenzione uscita operai” unisce musica e storie per addentrarsi nei più disparati destini lavorativi, nei contratti fugaci e nelle ombre del precariato, in contraddizioni e sfide di un mondo che non sembra cambiare e che per questo ha bisogno di essere costantemente raccontato. La denuncia trasuda dalle vite di personaggi che danzano su melodie popolari e ritmi folk: “Il Flessibile”, agile e scattante per necessità, “l’impiegato” che forse (?) finirà col ribellarsi, il (sempre più) Raro Pensionato, e tante altre storie di lavoro sfruttato, invisibile, innocente. Mentre i codici a barre sfilano sotto “Il Lettore” ottico del supermercato assieme ai vizi e al superfluo che invade le case, un portiere rivela le storie d’oro del suo palazzo, finendo per essere licenziato. Come recita Antonio Rezza nel brano TFR: “Ma quale rapporto? Ma quale trattamento?”.