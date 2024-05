"Orbita": al Borgogna spettacolo per sassofono e danza

Spettacolo per sassofono e passi di danza, domenica 19 maggio, alle 17 al Museo Borgogna di Vercelli. Per la Stagione della Società del Quartetto, “Orbita”, con Francesco Aroni Vigone, sassofono, e Giorgio Locatelli, danzatore. Lo spettacolo è il frutto della recente collaborazione fra i due artisti e nasce dall’idea di rappresentare, anche attraverso il gesto, le musiche incise da Aroni Vigone nel 2023 per il disco omonimo. Registrato dal vivo nell’antica Chiesa di San Giuliano, a Vercelli, il disco, pubblicato dall’etichetta “We Insist!", racchiude alcune delle composizioni concepite e scritte negli ultimi anni da Aroni Vigone.

Il luogo di registrazione è stato scelto per la sua particolare acustica, perfetta per un “solo” di sassofono e per la sua attitudine alla meditazione. I brani sono canti monodici riconducibili principalmente al concetto di ripetizione, ma anche attenti alla sovrapposizione armonica fornita dall’acustica. Canzoni che possono essere associate a diversi passi e al loro ritmo, da qui l’evoluzione nella performance che coinvolgerà l’artista bergamasco Giorgio Locatelli.

"Orbita" vedrà inoltre la partecipazione del quartetto di sassofoni Twenty Minutes, composto dallo stesso Francesco Aroni Vigone al sax soprano, e da Achille Gabba, Rita Marchiori e Donata Bensi ai sassofoni tenori, che aprirà la serata.

Lo spettacolo è dedicato a Edoardo Gennaro, musicista, videomaker e tecnico del suono, scomparso nell’ottobre del 2023, che con Aroni Vigone ha curato la produzione del disco. Il concerto sarà introdotto dalla prolusione di Francesco Brugnetta.

I biglietti (€ 10 / 8 / 6 / 3) sono disponibili con prenotazione online oppure presso la Società del Quartetto (biglietti@quartettovercelli.it - tel. 0161.255.575).