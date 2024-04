Due vittorie su due... ed è solo l'inizio

Non uno ma ben 2 podi sono stati portati a casa dalle Crew che hanno gareggiato domenica 21 aprile 2024 a Collegno (TO) rappresentando la nostra città alla competizione nazionale “Talent for Dance”.

Nella categoria BABY si è esibita per la prima volta la Crew “BOO-YA NewGeneration” erede dei Boo-Ya Crew che ha portato risultati straordinari dal 2017 al 2020.

La Crew dei piccoli talenti composta da Andrea Avarello, Emma Manzato, Rebecca Maria Leccese, Eleonora Pergianni e Dalila Vilella, con i loro 8 anni, hanno calcato il palco con la loro grande energia e tecnica, nonostante la giovanissima età!

La loro prima volta sul palco non ha permesso all’emozione di avere la meglio andando così a prendersi il secondo gradino del podio portandosi a casa anche il PREMIO DEL PUBBLICO che ha votato la coreografia come La Migliore dell’evento, oltre a borse di studio al 100% per eventi e stage.

Inoltre, il piccolo Andrea è stato giudicato come MIGLIOR TALENTO di tutto l’evento e premiato dalla giuria che si è complimentata con lui per il carisma e la sua attitudine.

Per i MANTRA CREW l’ultima gara fu nel 2019 con il loro secondo posto ad una delle gare più importanti in Italia ed oggi sono tornati più forti, più consapevoli con elementi nuovi al suo interno.

Alla veterana Annalisa Massa, si sono uniti Nicole Gibbin, Giorgia Vercellino, Christian Scagliotti, Dounya Mortabit, Gaia Agrillo, Victoria Scappaticcio, Silvia D’Aguanno, Gaia Maggio, Giulia Vecchio, Aurora Cena e Chiara Sacco; quest’ultima ha, inoltre, contribuito alla creazione della Coreografia di Gara aiutando Deborah Clemente, Direttrice Artistica e Coreografa della scuola ed insieme hanno portato la Crew a vincere il 3º posto lasciandosi alle spalle molti gruppi di altissimo livello e guadagnando anche loro il PREMIO DEL PUBBLICO e borse di studio al 100%

La scuola specializzata nelle Danze Urbane e nella Danza Contemporanea, ha ottenuto due vittorie su due e questo, annuncia la Clemente, é solo l’inizio perché a neanche una settimana di distanza, andrà in gara nuovamente la Crew dei BOO-YA NewGeneration e la fresca fresca 4L CREW che si metterà in gioco per la prima volta a Voghera.