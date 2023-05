Sicurezza stradale: in piazza Antico Ospedale teoria e pratica

Giornata della sicurezza nella piazza Antico Ospedale: a conclusione delle attività formative realizzate nelle scuole, per tutta la mattina si sono svolte coinvolgenti attività. Per i più piccoli è stato creato un percorso stradale educativo per essere utilizzato con le biciclette, è stata allestita l’esposizione dei mezzi delle Forze di Polizia, del 118 e dei Vigili del Fuoco e inoltre, grazie alla presenza del “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato, è stata aperta un’aula scolastica multimediale dove gli agenti della Polizia Stradale sono divenuti “maestri di sicurezza” per i più piccoli e hanno illustrato, agli studenti più grandi, le apparecchiature in dotazione e il loro utilizzo, come l’etilometro, il precursore e l’autovelox.

Il progetto e la giornata, condotti dalla Prefettura d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con la collaborazione del Comune e della Provincia di Vercelli, della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale Città di Vercelli e dei Vigili del Fuoco, hanno coinvolto numerosi istituti scolastici, oltre ai rappresentanti delle istituzioni che hanno ringraziato gli agenti e quanti hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.

In considerazione del positivo apprezzamento riscosso sul territorio, il prefetto Lucio Parente ha preannunciato la programmazione di ulteriori iniziative finalizzate a diffondere la cultura della legalità, non solo in tema di sicurezza stradale, ma anche in riferimento alla tematica della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, per il prossimo anno scolastico.