Robbio: crolla parte di un vecchio immobile, danneggiate due auto

Attimi di paura questa mattina (martedì 14 maggio) a Robbio.

Intorno alle 8, un vecchio immobile situato in via Fabio Filzi, una stradina che si affaccia sul centro storico del comune lomellino è crollato parzialmente danneggiando gravemente due auto in sosta.

Fortunatamente il crollo non ha provocato danni alle case limitrofe e feriti.

L'immobile una volta veniva utilizzato da magazzino, ma da molto tempo era abbandonato a se stesso in condizioni di degrado.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Robbio e la Polizia locale con alcuni tecnici comunali. La zona è stata transennata ed il passaggio inibito al pubblico.