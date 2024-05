Azzannato dal pitbull di casa, muore un bimbo di 5 mesi: tragedia a Palazzolo

Un bimbo di 5 mesi è moto, a Palazzolo, per le conseguenze di un'aggressione subita dal cane di casa, un pitbull di 8 anni che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe avventato sul piccolo mentre la nonna lo teneva in braccio, nel cortile di casa.

Un dramma che si è consumato in pochi minuti, nel tardo pomeriggio di venerdì, in un'abitazione di via Marconi 17. Richiamati dalle urla della nonna i genitori del piccolo, Barbara Saporito e Dennis Cassinelli, da tempo residenti in paese, si sono trovati davanti a una scena terribile. Il piccolo è stato azzannato dietro la testa e le profonde lacerazioni si sono rivelate fatali. Oltre a Nerone, il pitbull coinvolto nella vicenda, la coppia aveva altri due cani.

Inutile il tentativo di salvarlo: dopo aver dato l'allarme i genitori, disperati, hanno portato il piccolo nella zona del campo di calcio del paese dove è atterrato il 118 di Alessandria, ma per Michele non c'era ormai più nulla da fare.

Sulla tragedia sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che, nel pomeriggio si venerdì sono rimasti a lungo nella casa in cui si è consumato il dramma.