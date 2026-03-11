Furgone divorato dalle fiamme

Incendio di un furgone, nella mattina di mercoledì, intorno alle 8, sulla provinciale 31bis di Trino. Una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Vercelli e una del distaccamento volontario di Trino sono intervenute sulla SP 31bis per domare le fiamme che hanno divorato completamente il mezzo.

Utilizzando lo schiumogeno, il personale ha provveduto alla completa estinzione dell’incendio e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio: l'accertamento delle cause è in corso a cura dei Carabinieri.