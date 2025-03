Distacco di pietre dalla parete, chiusa la strada per Vintebbio

A meno di un anno all'ultimo, impegnativo intervento di consolidamento dei versanti, si sono registrati ulteriori distacchi di pietre dalla parete rocciosa che sovrasta la provinciale 165 per Vintebbio, nel tratto di competenza della Provincia di Novara. Nella serata di martedì, la strada è stata chiusa provvisoriamente a causa della caduta di alcuni sassi dalla collina. Per verificare il rischio di ulteriori frane e adottare gli interventi del caso, la Provincia di Novara sta effettuando controlli per garantire la sicurezza della strada.

La viabilità verso Serravalle, Borgosesia e la Valsesia è garantito dal percorso sulla sp 299, sull'altra sponda del fiume Sesia, attraverso gli abitati di Prato Sesia e Grignasco.