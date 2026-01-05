Quarona piange Angelo Debonis, il “poeta” del paese

Quarona perde una delle sue voci più autentiche. Nella notte è scomparso Angelo Debonis, conosciuto da tutti come il “poeta” del paese. Una figura che, con il tempo, era diventata simbolo di riscatto personale e di una solidarietà concreta capace di restituire dignità.

A ricordarlo con parole colme di commozione è il Sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta, che ha sottolineato come l’Amministrazione comunale perda non solo un collaboratore prezioso, ma soprattutto una persona che ha saputo rimettersi in cammino, diventando esempio di un percorso possibile. Un percorso fatto di aiuto, rispetto e inclusione, quella “sana solidarietà” che consente alle persone di costruirsi una vita dignitosa.

Tra i ricordi più intensi, l’emozione di Angelo nel riuscire a partecipare a una rassegna di poesie a Prato Sesia: un traguardo che lo aveva reso profondamente orgoglioso, come testimoniava la fierezza nei suoi occhi quando lo raccontava.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomento e tristezza in tutta la comunità. Angelo Debonis mancherà a Quarona, alle sue persone, alle sue parole semplici ma sentite. Alla famiglia sono giunte le condoglianze e l’abbraccio sincero dell’Amministrazione e di tutto il paese