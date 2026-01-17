Frana sulla provinciale della Valsermenza

Senso unico alternato, dalla mattina di sabato 17 gennaio, sulla provinciale della Valsermenza dove, dopo l'abitato di Boccioleto, si è verificato il distacco di un'ampia porzione di roccia, precipitata sulla sede stradale.

La frana non ha causato danni ad alcun mezzo ma ha reso impraticabile parte della carreggiata, rendendo necessario l'itervento dei tecnici per una prima messa in sicurezza dell’area. In tarda mattinata è stato rimosso tutto il materiale attorno al blocco principale, creando una zona di sicurezza per il transito dei veicoli e sono stati posizionati i semafori per la gestione del senso unico.

Nei prossimi giorni la Provincia provvederà alla rimozione del blocco e valuterà gli interventi necessari a garantire la stabilità della parete rocciosa che sovrasta il tratto stradale.