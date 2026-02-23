Cigliano – Venerdì 27 febbraio, dalle 18 alle 20, in Piazzetta Partigiani 11, inaugurazione della sede dell'Officina di Oogni scalzi.

L’Officina non è solo un luogo che trasforma oggetti: è uno spazio che accoglie idee, sogni e intuizioni di chiunque desideri contribuire alla crescita della propria Comunità.

Invitiamo giovani, adulti e Associazioni a portare i loro spunti, le loro visioni e le loro proposte per creare progetti, raccogliere fondi e svilupparli sul Territorio, proprio come vere e proprie Start-up innovative.Nasce inoltre uno spazio dedicato allo studio di progetti condivisi e alla partecipazione a bandi regionali, per favorire la collaborazione e la crescita collettiva.

Crediamo profondamente nelle nuove generazioni e nella loro capacità di immaginare futuri diversi, perché ogni idea può diventare un seme da far germogliare, un progetto educativo, un laboratorio creativo o un’iniziativa sociale.

Per questo costruiamo percorsi che permettono a ragazze e ragazzi di sentirsi parte di Sogni Scalzi, protagonisti del cambiamento e mai più spettatori isolati.

Qui nessuno è solo: ogni voce viene ascoltata, ogni talento valorizzato, ogni visione accompagnata.