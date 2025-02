Intossicazione da monossido di carbonio, due persone in ospedale

Due persone sono state ricoverate in codice giallo, nella serata di domenica, dopo essere rimaste vittime di un'intossicazione da monossido di carbonio.

E' avvenuto in città, in vicolo San Gabriele - strada che si apre lungo via Monte Cencio, alle spalle di corso Prestinari: dopo aver accusato malori, un uomo di 54 anni e una donna di 45 sono stati soccorsi dal personale del 118 e ricoverati in ospedale in codice giallo. Le cause dell'intossicazione sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Solo una settimana fa 18 persone che soggiornavano in una agriturismo di Motta de'Conti erano dovute ricorrere alle cure mediche per i sintomi della medesima intossicazione.