Pagelle della Pro Vercelli che ha perso con la Clodiense.

Franchi: 6,5

Due belle parate, sicuro nelle uscite, incolpevole sul gol. A pochi secondi del termine batte troppo in fretta una rimessa che incoccia la schiena di un avversario... è un piccolo neo, la partita ormai era finita, ma nel complesso una buona prova.

Clemente: 6

Lui la sufficienza, sudando come al solito, la merita sempre. Cala un po' nella ripresa.

Marchetti: 5

Poco sicuro anche contro attaccanti modesti.

De Marino: 6

Puntuale a chiudere, sempre.

Pino: 5,5

Parte bene, poi scompare un po'.

Iotti: 6,5

Corre per tre, crossa per la testa di Comi che però è marcato a vista da due avversari se non tre. Ci mette un fervore agonistico raro.

Emmanuello: 5

Gara incolore.

Vigiani: 5,5

Alcuni buoni spunti, ma non è in giornata (e poi è fuori ruolo)

Iezzi: 6

Nei 45' di gioco, almeno in fase di contenimento, non demerita.

Coppola: 5,5

Si dà da fare, ma nessun acuto.

Comi: 6,5

Gasparini con una parata strepitosa gli nega la gioia del gol. Gli avversari sanno bene che, bloccando lui, alla Proi non restano altre frecce.

Siafa: 5,5

Si muove bene ma non punge.

Romairone: 5

Non trova mai lo spunto.



Rutigliano: n.g.

Banchini: 6

La squadra non gioca male ma se non si segna non si va da nessuna parte. Comi da solo - e lui lo avea detto e predetto in conferenza stampa - non può risolvere tutto.