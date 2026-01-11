Armonia Jazz e Swing con Roberto Perinotti, a Cigliano

Tra le molte "vite musicali" del ciglianese Roberto Perinotti, chirurgo dell'Ospedale di Biella ma anche originale e fantasioso musicista (e' stato direttore della Banda musicale di Cigliano e animatore del gruppo "Medicazioni musicali"), c'e' anche questa RoBigBand orchestra che, Domenica 18 gennaio alle ore 17 alla SoMS di Cigliano, proporrà "SUONI SULL'ATLANTICO", un concerto che mescola suoni e armonie Jazz e Swing. Perinotti, oltreché in veste di direttore dell'orchestra, sarà conduttore e narratore di questa avvincente storia musicale all'insegna del motto, "2 chiacchiere e 4 note del '900". Questi "Suoni sull'Atlantico" richiamano atmosfere e musiche dai due versanti dell'Oceano. Ci faranno conoscere l'evoluzione del Jazz e gli influssi sulla musica europea. Un viaggio musicale tra due culture con spunti di storia e costume a cura di un'orchestra - composta da 18 elementi - nella migliore tradizione delle Big Band dell'epoca dello swing.

Al termine, alle ore 19, un gustoso Apericena con prodotti del territorio. Offerta base euro 17. Prenotazione necessaria entro sabato 17 gennaio al cell. 334 9944965. Il ricavato sara' devoluto ad un' associazione di volontariato.