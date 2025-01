La Pro sbanca a Gorgonzola: 2-1, decide Comi

Giana che in stagione ha segnato l'ideale inizio (vittoria al 90' al Piola-Robbiano) della fine dell'era Cannavaro sulla panchina bianca, culminata con la sconfitta 3-0 e l'eliminazione in Coppa Italia. Lombardi in maglia bianca con bordi blù, Pro in maglia nero-crociata. Mister Banchini recupera quasi tutti gli acciaccati e s'affida a un 3-5-2 con un centrocampo robusto a presidiare la difesa in cui rientra De Marino, con seppur non al meglio Marchetti e Clemente. In attacco confermato il tandem Comi-Coppola. Parte dalla panchina il neo acquisto, in realtà un ritorno, Alessandro Romairone.

La Pro dà la sensazione d'iniziare il match con il giusto piglio ma, al 4' passa la Giana: Stückler dal limite lascia per evitare l'intervento dei difensori, lascia partire una conclusione che sorprende Rizzo e s'infila in rete: 1-0. Come a Renate match subito in salita e Pro costretta a "fare la partita". 6' Emmanuello da fuori: deviazione in angolo. Comi di prova di testa: para Mangiapoco. Momento di confusione in casa vercellese. Nichetti (servito da De Maria) ci prova dai sedici metri: palla alta sopra la traversa. 10' Out Marchetti, già in condizioni non ottimali. Dentro Anton. Inizio da dimenticare per i leoni che dovranno riordinare in fretta le idee. 21' Ancora brividi per la Pro: De Maria scatta sulla sinistra, centro in area dove Stückler non impatta al meglio: pallone sul fondo. 24' La Pro pareggia! Angolo (il terzo del match per i bianchi) dalla sinistra di Emmanuello perfetto stacco di De Marino che anticipa tutti e insacca l'1-1. Ancora mischia in area Giana: nulla di fatto con Contaldo anticipato. Mezz'ora. Match che si gioca su ritmi bassi, con la Pro che, dopo il pareggio (meritato), sembra aver ritrovato un equilibrio tattico. Ultimi 5' del primo tempo con squadre che si controllano e tentano di sorprendersi, senza successo, con qualche affondo. 42' Punizione per i bianchi che sembra non avere seguito ma, una serie di rimpalli e qualche liscio permette ad Anton di calciare da sinistra poco dentro l'area: palla alta. Tre minuti di recupero. Si chiuderà al 48' un primo tempo che dopo l'1-1 a parte qualche occasionale sussulto non ha offerto emozioni. Negli spogliatoi sull'1-1. Pro brava a reagire dopo l'inizio traumatico (gol incassato e uscita forzata di Marchetti) con Giana pericoloso (come lo era stato il Lumezzane) quasi esclusivamente con conclusioni dalla distanza.