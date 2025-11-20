Cigliano, apericena solidale

Sara' il video "E la Estrela do Mar continua a brillare" ad aprire la serata promossa dalla SoMS di Cigliano in collaborazione con Ipsia Acli di Vercelli, il Circolo ricreativo della Petiva, Sogni Scalzi, Circolo ricreativo S.Rocco dei Ronchi, Vita TRE e la Parrocchia di Cigliano. L'Apericena solidale e' previsto per Domenica 30 novembre alle ore 17 presso il salone della SoMS in via prof.Romualdo Bobba 26 ed e' finalizzato ad una raccolta fondi per la Scuola professionale Estrela do Mar avviata piu' di 20 anni fa dai missionari vercellesi don Pio Bono e Caterina Fassio in collaborazione con le ACLI ad Inhassoro in Mozambico.

1340 studenti, 61 insegnanti, 7 laboratori e una biblioteca, la Estrela do Mar e' diventata una realtà formativa per tutta la provincia di Inhambane e offre ai giovani del territorio sia un formazione secondaria di base, sia un'istruzione tecnica e professionale finalizzata all'inserimento al lavoro.

Dopo i saluti iniziali del Presidente di Ipsia Vercelli ODV, Giuseppe Bovio e del Sindaco di Cigliano Giorgio Testore, sara' proiettato il video "E la Estrela do Mar continua a brillare" che racconta quanto fatto in questo anno 2025 e i progetti in cantiere per il 2026. Sarà poi l'Arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo a chiudere questa prima parte della serata.

A seguire, il coro Gospel & dintorni diretto dal maestro Paolo Dona' eseguirà brani classici tratti dal tradizionale repertorio Gospel.

La serata si chiudera' con un Apericena il cui ricavato sara' destinato agli interventi per la Estrela do Mar. Necessaria la prenotazione entro il 28 novembre mediante tel. o whatsapp al 334 9944965. Offerta base 20 euro.

Chi non potesse partecipare alla serata, puo' sostenere la Estrela do Mar mediante un bonifico a: IPSIA VERCELLI ODV Iban IT44Y0608510000000057788875 causale: Per la Estrela do Mar di Inhassoro. La donazione e' detrabile dalla dichiarazione dei redditi per il 35% dell'importo versato.