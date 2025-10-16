Cigliano, i biglietti vincenti della Lotteria di San Malian

In occasione della riunione del 14 ottobre 2025, è stata rinnovata la delegazione Ascom di Cigliano: Vito Boccuzzi è il nuovo presidente, affiancato dai consiglieri Erika Scolaro, Sara Ariano, Tina Rakotomalala, Enrico Beltramino, Antonio Boriano, Stefania Graglia, Morris Lazzarin, Christian Bono e Gabriella Interliggi.

Sarà il nuovo Direttivo a premiare, la prossima domenica 26 ottobre alle 16, nella sede Ascom di via Salussolia 2, i vincitori della Lotteria di San Malian, tenutasi dal 1° al 30 settembre a Cigliano. La "dea bendata", in occasione dell’estrazione del 3 ottobre, ha premiato gli acquisti di 11 clienti affezionati dei negozi di Cigliano.

Primo premio 1 soggiorno per 2 persone con pernottamento e colazione in un hotel immerso nelle Langhe accompagnato da un’esperienza di degustazione del valore di 500 euro e 10 buoni spesa da 50 euro da spendere nei negozi in cui si è fatto l’acquisto fortunato (nella foto i numeri estratti e i negozi dove i biglietti sono stati acquistati).