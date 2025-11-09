Cigliano, iniziati i lavori di restauro e risanamento della torre civica e dell'ala

Cigliano. Sono iniziati i lavori di restauro e risanamento della torre civica e dell'ala. Proprio quest'ultima ha visto svilupparsi i primi approcci manutentivi: sono state estratte le lastre in pietra costituenti il pavimento dello stabile, che in buona parte saranno recuperate mantenendo intatta la storicità dell'edificio

L'ala risale al XVIII secolo ed era adibita alla battitura del grano; negli anni trenta del novecento è stata rialzata e provvista di una nuova copertura.

L'edicola che da fine anni Cinquanta era situata all'interno dell'ala è stata posizionata nell'area antistante Piazza Martiri.

Da segnalare che il Comune di Cigliano ha ottenuto una sovvenzione specifica grazie alla partecipazione al bando della Fondazione CRT "Cantieri diffusi".