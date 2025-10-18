Cigliano, riparte l'Università Popolare

Cigliano riabbraccia l’Università Popolare. Venerdì 17 ottobre presso la sala del consiglio comunale il sindaco Giorgio Testore e l’assessore alla cultura Raimonda Bresciani hanno tracciato il nuovo volto dell’iniziativa: -Riattivarla era uno dei punti del nostro programma -afferma Giorgio Testore- ricordo che era da anni che non veniva avviato alcun corso di questo genere. E’ vero che il periodo Covid ne ha ostacolato notevolmente la realizzazione, tuttavia anche nel post pandemia non è stato intrapreso nulla. Occuparsi di cultura è uno degli obiettivi di un’amministrazione comunale.-

Raimonda Bresciani ha sottolineato: -Nel 2007 sono iniziate le prime attività con il contributo dell’ Università Popolare di Biella, dal 2014 abbiamo agito in autonomia. Rammento che le iscrizioni sono gratuite, così come non percepiscono compensi i docenti. In programma abbiamo oltre ai corsi anche una serie di conferenze, proprio per offrire diversi spunti di riflessione e di interesse. La consigliera comunale Erminia Ardissino ha posto in evidenza l’importanza della cultura ed ha ringraziato, per la collaborazione, la bibliotecaria Rosangela Vercellone.