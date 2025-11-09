Cigliano ha ricordato il 4 novembre con una manifestazione che ha visto la partecipazione delle associazioni, tra cui il Gruppo Alpini, la Protezione Civile, la Filarmonica a la Vapc (pubblica assistenza), oltre ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Don Evasio Ferraris.

Il corteo si è snodato da Piazza Martiri della Libertà al parco della rimembranza, dove si è svolta la cerimonia alla presenza del parroco Don Lorenzo Pasteris e del sindaco Giorgio Testore. Sono stati ricordati i caduti ciglianesi della 1^ Guerra Mondiale, citati ad uno ad uno dagli alunni intervenuti.