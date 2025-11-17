Donne in mostra: per denunciare la violenza e promuovere il rispetto

Una mostra che usa l'arte e la cultura per denunciare la violenza di genere e promuovere il rispetto, a Cigliano per sensibilizzare contro la violenza di genere, intitolata “Donne in Mostra” con il Patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Vercelli e Comune di Cigliano e il contributo speciale del C.I.S.A.S. Santhia' e il Centro Antiolenza Ricomincio Da Qui.

L'arte e la cultura, in tutte le Sue forme insieme contro la violenza sulle donne.

L'esposizione, che si terrà a Cigliano presso So.M.S via Prof. Romualdo Bobba 26 dal 25 novembre al 28 Novembre vedrà la partecipazione di artisti del nostro territorio e testimonianze di enti Locali e Provinciali, Centri Antiviolenza, associazioni di categoria ( Inner wheel, Libera Piemonte, Costruiamo Gentilezza, Eredità delle Donne)

Dettagli della mostra:

Titolo: Donne in Mostra

Dove: via Prof. Romualdo Bobba 26 Cigliano

Quando: dal 25 novembre al 28 Novembre

Orari: Tutti i giorni dalle 16

La mostra mira a utilizzare il potere dell'arte come strumento di impegno civile, invitando alla riflessione e al confronto sul tema della violenza contro le donne. Attraverso le opere esposte, si intende denunciare questa piaga sociale e promuovere una cultura del rispetto e della condanna della violenza.



Informazioni per il pubblico e i media:

Ingresso: Gratuito

Contatti Fabiola Vecchio 3474196815 - Lara Reymondet Fochira

Sito web/Pagine social: sogni scalzi

Invito alla solidarietà:

Si invita la cittadinanza a visitare la mostra per accendere i riflettori sulla violenza sulle donne, un problema che ci riguarda tutti. Il colore rosso, simboleggiato anche dal fiocco, rappresenta il sangue e il sacrificio delle vittime, mentre i simboli come le panchine e le scarpe rosse ricordano le vite che sono state spezzate.

Per supporto immediato, si ricorda il numero gratuito nazionale 1522 per l'assistenza alle donne vittime di violenza e stalking, attivo 24 ore su 24 oppure il Centro Anti Violenza

“Ricomincio da Qui” di Santhia’ tel 0161 94248