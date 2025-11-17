Colletta per il Banco Alimentare con le associazioni ciglianesi

La colletta per il Banco Alimentare (sabato 15 novembre) ha visto la partecipazione delle associazioni ciglianesi, tra cui Vapc, Protezione Civile, Gruppo Alpini e Vita Tre Cigliano-Moncrivello, dislocate nei pressi dei supermercati dove sono state distribuite le borse arancione dedicate all’offerta umanitaria. L’operazione ha avuto un buon riscontro attraverso la generosità di una vasta platea che non ha mancato di far sentire la propria vicinanza a chi è in difficoltà. La colletta si è svolta In oltre 11.600 supermercati dove acquistare prodotti a lunga conservazione come: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l'infanzia e riso.



