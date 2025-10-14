Soms Cigliano, conferenza su "Malattia di Parkinson: piccole e grandi sfide quotidiane"

Dopo la pausa estiva, riprendono le conferenza mediche promosse dalla So.M.S. di Cigliano nell'ambito del Progetto Prevenzione Salute realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e con il contributo del Comune di Cigliano.
Domenica 19 ottobre alle ore 17, alla So.M.S. in via prof.R.Bobba 26, la dott.ssa MARA RAVAGNANI, neurologa dell'Ospedale degli Infermi di Biella terra' una conferenza su "Malattia di Parkinson: piccole e grandi sfide quotidiane". Una patologia che interessa non poche persone e che si riverbera non solo sulla persona malata ma anche sui componenti della famiglia.
A seguire, alle ore 18, live music con la Moon Walkers Jazz Band che proporra' noti brani del vasto repertorio del Jazz.
In conclusione, alle ore 19, il classico Apericena della So.M.S. con prodotti tipici del territorio: offerta base di 17 euro.
Per l'Apericena e' necessaria la prenotazione entro il Sabato 18 ottobre chiamando al 334 9944965. Il ricavato, dedotti i costi, sara' devoluto ad attivita' di volontariato.
INGRESSO LIBERO