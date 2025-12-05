A Cigliano, "Donne in Mostra": l'Arte e il Coraggio al centro della Narrazione Femminile

L'Associazione Sogni Scalzi ha presentato "Donne in Mostra": l'Arte e il Coraggio al centro della Narrazione Femminile, dedicata a celebrare il talento, la forza e le molteplici sfaccettature dell'identità femminile contemporanea.

Per la Presidente "Donne in Mostra" è stata un'iniziativa artistica e culturale che ha dato voce e volto alle storie di donne straordinarie, offrendo uno sguardo profondo sulle loro conquiste, sfide e aspirazioni. La mostra si è tenuta presso La So.M.S. dal 25 al 28 novembre e ha preso avvio nella giornata contro la violenza.

Obiettivo e Contenuti dell'Esposizione sono stati non solo una rassegna di opere, ma un percorso emozionale e tematico, curato per stimolare la riflessione.

Hanno esposte artisti e fotografi, selezionati per la loro capacità di interpretare il mondo attraverso una prospettiva femminile, spaziando tra le tematiche della resilienza personale, al ruolo della donna nella società, dall'espressione della sensualità alla maternità, in un dialogo continuo tra passato e futuro.

L'iniziativa si inserisce perfettamente nella missione di Sogni Scalzi, che da anni promuove la cultura come strumento di inclusione sociale e di valorizzazione delle diversità.

La presidente Fabiola Vecchio, e la vice presidente Lara Reymondet Fochira, hanno commentato: "Con 'Donne in Mostra', ormai alla sua 3^ edizione, vogliamo togliere i veli e i preconcetti che spesso oscurano il contributo femminile alla società e all'arte, abbiamo voluto un luogo di incontro, ispirazione e riconoscimento. Ogni opera esposta era un passo fatto 'a piedi scalzi' verso una maggiore consapevolezza della nostra identità e del nostro valore."

L'evento è stato costellato di laboratori creativi, talk con gli artisti, presentazioni di libri e musica, mirati a coinvolgere attivamente la comunità.

Desideriamo ringraziare di cuore la So.M.S che ci ha ospitato, il Cisas che ha partecipato e contribuito alla realizzazione delle attività svolte al mattino con le scuole medie di Cigliano, le amministrazioni presenti e tutti gli artisti che hanno dato un contributo fondamentale per la riuscita dell’evento.

Lo staff di Sogni Scalzi e’ grato per la collaborazione e la partecipazione delle persone, dimostrando che la cultura deve far parte del nostro quotidiano, come questo tema così importante.