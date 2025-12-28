Cigliano: camminata culturale con l’Associazione Via Romea Canavesana

Santo Stefano speciale per l’Associazione Via Romea Canavesana che ha dedicato la giornata ad una passeggiata culturale di circa 9 chilometri con ritrovo a Cigliano, in corso D’Annunzio (rione Valentino), davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie.

Il percorso è iniziato con la visita alla chiesa di fondazione cinquecentesca ed all’adiacente convento in cui studiò il Cardinale Massaia. Dal rione Valentino, trasferimento alla parrocchiale neoclassica di Sant’Emiliano. Il gruppo si è poi diretto verso il rione Ghet, dove aveva sede la ditta Venturino Pietro, storica fabbrica di imbottigliamento di bibite in attività dal 1939 al 1977. Proseguendo lungo il confine tra Cigliano e Moncrivello, ecco la chiesa campestre di San Giuseppe, da cui è possibile ammirare il castello medievale di Moncrivello. Si giunge poi alla cascina San Pietro, un tempo monastero dei Domenicani edificato nel 1300.

L’ultima tappa al Santuario della Beata Vergine del Trompone, sorto a partire dal 1562 sul luogo di un’apparizione mariana. Da qui si è chiuso l’anello del cammino, tornando al Valentino da Via Fossasso. La passeggiata patrocinata dal Comune di Cigliano è stata illustrata dall’assessore alla cultura Raimonda Bresciani.