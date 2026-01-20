Il Comune di Cigliano ha vinto il Bando regionale denominato “Invecchiamento attivo”, unico centro vercellese ad aver centrato l’obiettivo.

L’iniziativa nasce in collaborazione con le Associazioni Vita Tre, Soms, Vapc, Istituto Comprensivo Don Evasio Ferraris e il Comune di Alice Castello.

Il progetto che mira al coinvolgimento della popolazione anziana, all’aggregazione e alla conservazione delle tradizioni locali è stato proposto dall’assessorato condotto da Raimonda Bresciani e da Campus Lab. Il Comune inoltre ha dimostrato attenzione al settore sportivo: il 15 gennaio si sono conclusi i lavori per il rifacimento del campo da tennis. Abbandonato da anni è finalmente tornato a risplendere grazie al nuovo fondo in erba sintetica. Buone notizie anche per la realizzazione dell’Ecocentro (opera realizzata dalla Provincia, dopo l’acquisizione da parte del Comune dei terreni ex FS su cui sorgerà l’Ecocentro), che sarà pronto per il mese di marzo 2026. In merito alla culture la biblioteca di Cigliano ha diramato i dati statistici del 2025: 3.650 utenti iscritti, 559 nuove acquisizioni di libri, 6.718 prestiti materiale cartaceo. Il libro più letto: La disobbediente di Elisabeth Fremantle.



