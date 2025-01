Distrazione e mancata precedenza le prime cause degli incidenti. Nel 2024 contestate 28.374 violazioni al Codice della Strada

Aumentano le sanzioni per violazioni al Codice della strada: 28.374 quelle contestate nel 2024 dalla Polizia locale che, dodici mesi prima, si era fermata a quota 22.521. Sono 27 i fermi amministrativi e 30 i sequestri; 24 veicoli sono stati trovati privi di assicurazione, 101 sono stati sanzionati per omessa revisione periodica e 31 patenti ritirate.

La festa di San Sebastiano, patrono del corpo di Polizia locale, è l'occasione per la comandante Ivana Regis di tracciare un bilancio delle attività dell'anno. All'interno del Salone Dugentesco, alla presenza di tutte le autorità cittadine, la comandante Regis elenca dati, ore di lavoro, impegno per garantire sicurezza e presidio del territorio e, anche, per gestire le complesse fasi legate alla convivenza con i cantieri Pnrr.

«Per quanto attiene alla sicurezza urbana e al decoro cittadino sono state accertate e contestate 146 violazioni ai regolamenti comunali delle quali 128 in materia di abbandono o non corretto conferimento di rifiuti, 5 in materia di benessere animale ed 11 per altre norme regolamentari - dice -. In materia di occupazione del suolo pubblico, sono state accertate ben 68 violazioni mentre in materia commerciale, dalle 85 attività controllate, sono scaturite solamente 2 violazioni. Al fine di arginare l’increscioso fenomeno delle auto abbandonate su suolo pubblico, il Corpo, nel corso dell’anno 2024, ha avviato ben 18 procedure, ad esito delle quali 8 veicoli sono stati rimossi dai rispettivi proprietari mentre 6 smaltiti ed alienati a spese dell’Amministrazione; l’attività proseguirà senza soluzione di continuità anche nel corso del 2025».

Corposo il capitolo relativo all'infortunistica stradale: sono stati rilevati 307 incidenti con 737 persone coinvolte, dei quali 164 senza feriti, 143 con feriti, 2 con prognosi riservata e uno con esito mortale. «Dalla disamina dei sinistri, sono state accertate e contestate ben 310 violazioni, 109 delle quali afferiscono a cause di distrazione», spiega la comandante. In diminuzione, invece, gli investimenti di pedone: 11 nel 2024 contro i 14 del 2023 ma in aumento la fuga a seguito di incidente: 15 casi nel corso dell’anno contro gli 8 dell’anno precedente. L’omessa precedenza continua a mantenere il primato nelle cause di incidentalità.

Per quanto attiene all’attività di polizia giudiziaria, nel corso del 2024 il Corpo ha formulato 49 comunicazioni di notizie di reato. «Le più significative sono 6 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, 4 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 15 per occupazione abusiva di immobile di edilizia popolare pubblica. Seguono 8 denunce per furto semplice, 2 guide con patente revocata e 2 denunce per imbrattamento».

Nove sono state le indagini compiute su delega dell'autorità giudiziaria mentre 14 sono state le denunce/querele ricevute. Sette i fermi di identificazione operati nell’arco dell’anno.

Rilevante anche l’attività svolta in materia di notificazioni e accertamenti anagrafici. Nel corso dell’anno gli operatori del Corpo hanno eseguito 2.241 accertamenti anagrafici e 3.094 notifiche di atti amministrativi e penali.

«La Centrale Operativa ha gestito ben 2.295 richieste di intervento: 30 i Trattamenti Sanitari Obbligatori gestiti in ambito comunale e 6 gli interventi di Protezione Civile. Il Servizio Sicurezza e Protezione Civile ha inoltre evaso 384 richieste formulate da parte delle altre Forze di Polizia per l’estrapolazione delle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza cittadino», ha detto Regis.

Non meno rilevante è l’attività svolta in ambito amministrativo: 386 sono stati i contrassegni disabili rilasciati e 618 le autorizzazioni per l’accesso alla Ztl; 96 gli oggetti rinvenuti trattati dagli uffici; 470 le ordinanze in materia di viabilità redatte dal Corpo, mentre 1.168 i nulla osta rilasciati per l’occupazione del suolo pubblico; 205 gli abbonamenti agevolati per l’utilizzo degli autobus urbani, 41 i nulla osta per transiti eccezionali e 108 le concessioni per la manomissione del suolo pubblico stradale, oltre alla redazione di tutti gli atti amministrativi di stretta competenza quali risposte a richieste di accesso agli atti, atti determinativi e atti deliberativi.

Un impegno per il quale il sindaco, Roberto Scheda, non ha mancato di mostrare gratitudine: «Sono conscio dei problemi legati alla carenza di organico - ha detto il primo cittadino - ma so anche che il cittadino vuole vedere le divise in strada perché si sente rassicurato dalla presenza delle forze dell'ordine».

Il 2024 si è concluso con l'assunzione di quattro agenti e due ufficiali che stanno entrando in servizio per potenziare le attività della Polizia locale, alla quale il sindaco ha anche rivolto un particolare ringraziamento per l'efficace gestione della viabilità e dei tanti cantieri aperti.