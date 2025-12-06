Vittorino Tomasetto nuovo presidente dell'Associazione Vita Tre Cigliano - Moncrivello

Cigliano. Il 2 dicembre il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione Vita Tre Cigliano - Moncrivello (eletto il 27 novembre di cui fanno parte: Anna Rigazio, Renato Melle, Janine Mondino, Giovanni Ariagno, Agostino Pino, Giuseppe Bovio, Vittorino Tomasetto, Gianpaolo Arborio, Ornella Audino) ha provveduto all'elezione del presidente. Per il prossimo quadriennio sarà Vittorino Tomasetto a guidare il sodalizio (subentra ad Agostino Pino). Altri incarichi sono andati a: Giuseppe Bovio vicepresidente, Ornella Audino segretaria, Gianpaolo Arborio tesoriere.